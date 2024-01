Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza in Argentina e, sui social, non sembra perdere occasione per scagliarsi contro i suoi ex.

Belen Rodriguez sta cercando di ritrovare la serenità dopo un periodo non semplice della sua vita e, sui social, ha scritto alcuni messaggi che sono stati interpretati come frecciatine contro i suoi ex. In uno di questi – da lei pubblicato nelle sue stories via social nelle ultime ore – si legge:

“Trovatevi qualcuno di intelligente, perché ci saranno giorni in cui il s**so non basterà. Scoprirete quant’è bello parlare, bevendo un bicchiere di vino”. A chi avrà fatto riferimento la showgirl argentina?

Belen Rodriguez: la frecciata a Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha pubblicato alcuni messaggi via social che molti hanno interpretato come delle frecciatine contro i suoi ex – Stefano De Martino e Antonino Spinalbese – con cui è emerso che le storie d’amore sarebbero naufragate nel peggiore dei modi.

Per quanto riguarda l’ex marito, la showgirl ha pubblicamente ammesso che sarebbe stata da lui tradita con almeno 12 donne diverse (tra cui la collega conduttrice Alessia Marcuzzi). Mentre per quanto riguarda l’altro famoso ex, Antonino Spinalbese, Belen ha avuto con lui un acceso botta e risposta per quanto riguarda sua figlia, Luna Marì.

Oggi sembra che i due siano ai ferri corti, e la showgirl ha fatto sapere che metterà la questione in mano ai suoi legali. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Sui social in tanti sono curiosi di sapere di più e si chiedono se lei tornerà a scagliarsi pubblicamente contro i due padri dei suoi figli.

