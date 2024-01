Bianca Berlinguer è stata protagonista di alcuni fuori onda resi noti da Striscia e che riguardano la trasmissione Prima di domani.

La conduttrice Bianca Berlinguer è da alcuni giorni al timone del programma Prima di domani e, in queste ore, Striscia la Notizia ha reso noti alcuni fuori onda in cui la si sente prendersela con gli autori del programma tv.

”I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”, si sente dire alla conduttrice nel video, e ancora: “Questi sono i miei ultimi 3 giorni, poi è finita”.

❗️CLAMOROSO FUORIONDA DI #BIANCABERLINGUER❗️

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

Bianca Berlinguer: i fuori onda

Bianca Berlinguer si è ritrovata al centro di una sorta di “caso Giambruno” e, nelle ultime ore, Striscia la Notizia ha reso noti alcuni fuori onda in cui la si sente prendersela con gli autori di Prima di domani. A quanto pare la conduttrice sarebbe stata contraria ad alcuni servizi mandati in onda, ma non è chiaro esattamente a quali abbia fatto riferimento.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti si chiedono se Bianca Berlinguer romperà il silenzio in merito alla questione. Negli ultimi mesi la conduttrice ha deciso di abbandonare il suo posto alla Rai e ha iniziato a condurre su Rete 4 il suo format – leggermente modificato – È sempre carta bianca. In tanti, tra i suoi fan, si chiedono cosa le riserverà ulteriormente il futuro e se commenterà il servizio mandato in onda dal tg satirico di Antonio Ricci.

