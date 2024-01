Luca Argentero ha ironizzato sui like che sua moglie, Cristina Marino, avrebbe messo al conduttore e ballerino Stefano De Martino.

Intervistato da Vanity Fair, Luca Argentero ha ironizzato sulla gelosia nei confronti di sua moglie Cristina Marino, che ha ammesso di aver sorpreso a mettere dei like sui social all’ex marito di Belen, Stefano De Martino.

“Io geloso? Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolassi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l’attenzione di mia moglie”, ha confessato l’attore.

Luca Argentero: la frecciatina su Stefano De Martino

Luca Argentero e sua moglie, Cristina Marino, sono più innamorati che mai ma un anno fa, ospite da Alessandro Cattelan, il volto di Doc – Nelle tue mani, ha svelato che sua moglie sarebbe stata solita mettere dei like a Stefano De Martino. Con Vanity Fair Argentero è tornato a ironizzare in merito alla questione, e a seguire ha detto:

“Se la bellezza aiuta a portare qualcuno in più davanti allo schermo, ben venga. Per il resto, mi interessa solo che mia moglie mi trovi attraente”. In passato la stessa Cristina Marino aveva ammesso di essere gelosa per le molte fan che avrebbero corteggiato suo marito: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne…”, aveva affermato a Verissimo. I due sono genitori di due bambini e sembrano essere più felici che mai insieme. Sui social in tanti si chiedono cosa riserverà loro il futuro e se ci saranno ulteriori sviluppi sulla loro vita privata.

