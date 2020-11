Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid

Francesco Totti sottoponendosi al tampone per verificare la presenza di sintomi da Coronavirus è risultato positivo. L’ex capitano della Roma da qualche giorno ha avvertito febbre e spossatezza. Secondo quanto emerge dalle ultime informazioni, le condizioni di salute del campione sarebbero già in fase di progressivo miglioramento. Con lui, anche la moglie Ilary Blasi è stata contagiata. Sia la showgirl che Totti al momento sono costantemente monitorati presso la loro abitazione con i loro figli, tutti sono in isolamento.

La notizia del contagio da covid arriva in un periodo particolarmente duro per Totti: sua madre Fiorella è stata contagiata, ma ancor più drammatico è stato il lutto che ha colpito tutta la famiglia poco più di due settimane fa con la scomparsa del padre di Francesco, Enzo, proprio a causa di complicazioni dovute al virus contratto. L’uomo aveva 76 anni.

Suo figlio, due giorni dopo la morte del papà, ha scritto nero su bianco una lunga lettera a lui dedicata:

Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso. Ti vorrò sempre bene papà mio! Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo. Mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Devo dirti scusa e grazie… Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ti voglio bene, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo.