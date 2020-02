Francesco Totti: figli, età, altezza, titolo di studio

Di Marcello Filograsso sabato 22 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Francesco Totti

Calciatore tra i più importanti della storia in Italia e soprattutto bandiera della Roma, conosciamo meglio Francesco Totti.

Nato a Roma il 27 settembre 1976, è cresciuto nel quartiere della Capitale di Porta Metronia, debuttando nella squadra giallorossa nel 1992 per giocarci fino al 2017. Con la Roma ha collezionato 619 presenze segnando 250 reti. Al termine della carriera è diventato dirigente sportivo per la stessa società, mollando però nel giugno 2019 per attriti con i vertici giallorossi. Con la maglia della Nazionale invece è stato in campo per 58 volte, segnando 9 goal.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Totti ha avuto tre fidanzate: la giocatrice di volley Marzia Silvestri, Maria Mazza ovvero la supplente di Avanti un altro! e infine Ilary Blasi, ex letterina di Passaparola poi diventata conduttrice de Le Iene, Grande Fratello Vip ed Eurogames, che ha sposato il 19 giugno 2005 in diretta televisiva su Sky Tg 24.

Il calciatore, alto 1,80 metri, ha avuto dalla presentatrice tre figli, Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, che ha visto la luce il 13 maggio 2007 e infine Isabel, nata il 10 marzo 2016. Diplomato in Ragioneria, ha conseguito il diploma honoris causa in Business dello sport nel 2017 prima della sua ultima partita con la Roma.