Uomini e Donne, Tina Cipollari assente alle registrazioni: in quarantena per il Covid

Il Covid-19 sta scombussolando gli ordini anche in televisione. Se Carlo Conti ha dovuto condurre l’ultima puntata di Tale e Quale Show in collegamento da casa, scopertosi positivo poco prima della diretta, anche Tina Cipollari non sarà presente nello studio di Uomini e donne. Che cos’è successo? Non sappiamo se Tina Cipollari sia positiva al virus, ma è di sicuro stata in contatto con una persona che invece ha contratto il Covid.

Come sottolineato dalle anticipazioni de Il Vicolo Delle News, nella puntata registrata il 1° novembre 2020, Tina Cipollari ha partecipato alla trasmissione di cui è opinionista attraverso un collegamento Skype. Nonostante la quarantena fiduciaria, la vamp per eccellenza del piccolo schermo non mancherà quindi all’appuntamento con il pubblico di Canale 5.

Le puntate registrate con Tina Cipollari in collegamento andranno in onda nei prossimi giorni. Non sappiamo quanto durerà l’assenza dallo studio dell’opinionista, ora in isolamento fiduciario. Anche se non presente fisicamente, gli affezionati al dating show sanno bene che Tina si farà sentire con Gemma e Aurora. Anche se attraverso una videochiamata.

Parlando del binomio Coronavirus e Uomini e Donne, è necessario ricordare le nuove regole del programma. Infatti, dalle registrazioni di venerdì 23 ottobre in poi, in rispetto alle misure nate per contrastare la cosiddetta “seconda ondata” di contagi, la produzione ha stabilito lo stop ai baci tra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Sempre secondo quanto evidenziato dal sito Il Vicolo delle News, le nuove norme prevederebbero ancora gli scambi di abbracci, purché avvengano con la mascherina.