Franceska Pepe ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 dopo un test sierologico. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto un video in cui rivelava la notizia, in attesa del tampone. Per questo motivo non è stata presente all’ultima puntata andata in onda del reality show.

La ragazza, però, ha partecipato alla puntata di domenica 1 novembre di “Live Non è la d’Urso”, in collegamento.

“E’ partito tutto col viaggio con gli studi per Cinecittà. Ho fatto il sierologico e dopo pochi minuti capivo che c’era un problema e mi dicono che il test risulta positivo. Non mi aspettavo una notizia del genere. Sono attentissima a questa cosa, sono ipocondriaca, diciamo. Mi sono suggestionata, ho iniziato a sudare tantissimo, credevo davvero di avere il Covid. Sono andata in ospedale perché stavo male, mi hanno fatto il tampone. Mi chiamano il giorno dopo e mi dicono che sono negativa. Sto benissimo, fortunatamente”

Infine l’invito al Ministero per dare test più attendibili…

In ogni caso, la ex concorrente del Grande Fratello Vip potrà essere presente alla puntata in diretta di domani sera del reality show. E presto anche a Live non è la d’Urso, dopo l’invito ufficiale di stasera della conduttrice.