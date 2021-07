Francesco Monte canta L’italiano e Nel blu dipinto di blu in Polonia (video)

Francesco Monte è salito sul palco di The Summer Tour of Two, celebre manifestazione canora in Polonia come ospite musicale.

L’ex tronista e partecipante alla terza edizione del Grande Fratello Vip ha portato in scena due brani molto noti della tradizione canora del nostro Paese. Si tratta di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, con la quale l’artista originario di Polignano a Mare trionfò al Festival di Sanremo 1958 e de L’italiano, che ha fatto di Toto Cutugno uno degli ambasciatori della musica italiana nel mondo e proposto al Festival di Sanremo 1983.

L’ex fidanzato di Giulia Salemi da un po’ di tempo sta cercando di riciclarsi come cantante. Dopo l’ottima prova a Tale e Quale Show, concluso al secondo posto, Francesco Monte ha in seguito rilasciato il singolo Siamo già domani. Nel 2021 ha fatto invece uscire la canzone Work this out, in collaborazione con l’ex cantante della boyband britannica dei Blue, Lee Ryan.

La carriera televisiva di Francesco Monte inizia da tronista nel 2012, quando partecipa da studente alla Facoltà di Economia e Commercio a Taranto, al dating show Uomini e Donne con la conduzione di Maria De Filippi nel daytime post-prandiale di Canale 5. Nel corso del programma riesce a conquistare il cuore della tronista Teresanna Pugliese, venendone ricambiato.

Dopo qualche mese tuttavia la storia finisce. La ragazza non le perdona il carattere poco loquace, inoltre nella coppia si insidia una gelosia che mina il loro equilibrio. Subito dopo tocca a Cecilia Rodriguez, sorella della più nota Belen. Costei tuttavia lo tradisce davanti alle telecamere con Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco Moser, con il quale è attualmente fidanzata. Dopo una parentesi all’Isola dei Famosi 2019 e al Grande Fratello Vip 3 rispettivamente con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, l’uomo fa breccia nel cuore di Isabella De Candia, sua attuale fidanzata.

Foto: account Instagram Francesco Monte