Francesco Monte: "Un figlio con Isabella De Candia? Ho i miei tempi"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

I progetti di coppia di Francesco Monte e della fidanzata Isabella De Candia

Francesco Monte, ospite di 'Non succederà più', la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, ha raccontato, per la prima volta, come vanno le cose con la fidanzata Isabella De Candia, con cui condivide la propria vita da oltre un anno:

"Sono molto felice con lei, altrimenti non mi troverei in questa situazione di rilassatezza e tranquillità. Poi anche stare in Puglia mi aiuta molto: mi piace girare, ma alla fine ritorno sempre qui. Allargare la famiglia? Vediamo un attimo, ho i miei tempi. È un cosa a cui non penso e non c’è una programmazione per queste cose".

L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in questi giorni, si sta godendo un periodo di meritate vacanze, nell'amatissima Puglia, in compagnia della giovane compagna. Da qualche giorno, il neo attore ha pubblicato il suo primo singolo, 'Siamo già domani' che sta ricevendo un buon riscontro:

"Partecipare a Tale e Quale è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi lavori nel mondo della moda. Io ho sempre canticchiato insieme ad amici e familiari, ma oltre non ero mai andato e quindi quella è stata la situazione in cui ho potuto mettere alla prova me e capire. Poi vedendo che la cosa andava bene stranamente ho capito di sentirmi più a mio agio in quel contesto, che in altri che ho sempre frequentato come i reality o la moda. [...] La passione di lavorare in questo mondo ce l’ho messa perché mi piace far emozionare la gente e io stesso mi emozionavo quando ho iniziato il mio percorso di recitazione in accademia durato sei anni, perché ho anche fatto una formazione su quello".