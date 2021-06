A volte ritornano, forse. Francesco Chiofalo potrebbe tornare tra le braccia di Maria de Filippi, o almeno così pare secondo le ultime indiscrezioni giunte dal web (e da Investigatore Social). Non solo, ad aggiungere qualche indizio più all’ipotesi è proprio lo stesso Chiofalo che ha scritto un post pubblicato sul suo profilo Instagram nella quale ci può essere una chiave di lettura interessante:

Che bella notizia che ho avuto oggi – scrive – anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma. Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre.

Settembre non a caso sarà il mese della ripresa di Uomini e Donne per la 26ma edizione, ma sarà anche il mese in cui (salvo cambiamenti) tornerà il Grande Fratello VIP per la sesta edizione: sarà un concorrente? Su quest’appunto si sono basati centinaia di tweet. Non tutti sembrano essere contenti del possibile arrivo di Francesco sul trono più ambito del piccolo schermo. Chiofalo spesso è stato al centro delle cronache rosa per pettegolezzi o scelte che hanno fatto discutere (non ultimo la fine della storia con Antonella Fiordelisi).

Dunque è ora di rivedere il giovane romano alle prese con le corteggiatrici che scenderanno per lui? Poco dopo le sue prime parole ecco tornare sulle voci che gli riguardano. Compare un altro post, stavolta più lungo:

Oggi penso sia uno dei giorni più belli di tutta la mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma purtroppo non vi posso dire nulla. C’è un po’ da aspettare, ma capirete perché oggi sono così contento.

Non riesce a contenere la felicità:

Non riesco a smettere di ridere, però voglio lanciare un messaggio. Uno pensa che nella vita per arrivare a determinati obiettivi deve prendere scorciatoie o sporcarsi la coscienza. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica, e fa quello in cui crede, i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima. Poi capirete perché.

A questo punto non rimane altro che attendere se le voci saranno confermate oppure no.