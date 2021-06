Non è certamente uno dei periodi migliori per Roberta di Padua. La dama di Uomini e Donne ha concluso un anno piuttosto turbolento a causa dei continui tira e molla con Riccardo Guarnieri. I due dopo aver provato a viversi la storia lontani dalle telecamere, non sono riusciti a proseguire come speravano, tanto da finire nuovamente ai ferri corti (dato che non si tratta della prima volta).

Ora che è terminata la venticinquesima edizione del programma condotto da Maria de Filippi, gli aggiornamenti sulle situazioni lasciate in sospeso dentro lo studio potrebbero avere una scossa fuori. Il caso di Roberta e Riccardo è il più lampante.

Roberta ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne dove spiega per l’appunto le ultime sulla situazione con Riccardo:

Per me questo è stato un “anno accademico” molto pesante e finito altrettanto male. Anche gli strascichi di quello che è accaduto in trasmissione con Riccardo per me non sono stati semplici daì affrontare, sono stata attaccata da tanta gente. La prima volta che sono andata in Sardegna, ho incontrato Ida Platano in aeroporto a Roma.

Un incontro curioso con l’ex fidanzata di Riccardo. Entrambe fino a qualche tempo fa lottavano per contendersi lo stesso uomo, oggi sembra che le cose siano nettamente cambiate (anche al di là di Riccardo):

Ida era diretta a Brescia dopo le registrazioni del programma ed è stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi, poi ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere. Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Abbiamo parlato del fatto che all’inizio non ci eravamo troppo simpatiche proprio perché eravamo interessate allo stesso uomo. Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di aver avuto le medesime difficoltà e gli stessi problemi.

Roberta di Padua: “Ho scritto due messaggi a Riccardo ma…”

Durante la conversazione con Ida, Roberta si è sfogata fino a trovare un aspetto in cui entrambe “vanno d’accordo”:

Mi ha aiutata a capire di non essere il problema, che Riccardo e io eravamo semplicemente incompatibili. Ida aveva con Riccardo problemi molto simili a quelli che ho avuto con lui.

E dire che Roberta si era persino data la possibilità di mandare qualche messaggio a Riccardo:

Gli ho scritto due messaggi, prima un “come stai?” e poi un messaggio più lungo e strutturato in cui ho sottolineato che ero dispiaciuta per come fosse andata a finire. Gli ho anche scritto che, per quanto mi riguarda, avrei comunque portato con me sempre il bello della nostra relazione.

Da parte di Guarnieri nessuna risposta, anzi: “Ha chiesto a Valentina Autiero perché io gli stessi mandando dei messaggi dal momento che la nostra storia d’amore era finita (…) Credo che, se davvero ci avesse tenuto a noi, avrebbe riprovato a contattarmi quindi va bene così: ognuno per la sua strada“.

Possibilità di ripresa per il momento? Tutto tace, ma Roberta probabilmente non molla: “Gli farei solo una domanda: “Perché è finita la nostra storia?”. Io ancora non l’ho capito, al di là dell’ultimo confronto avuto” e conclude: