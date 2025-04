Francesca Manzini: “Non mangiavo e non bevevo. Mia madre mi bagnava le labbra”

Il racconto della nota conduttrice e imitatrice Francesca Manzini sui suoi problemi in ambito alimentare che le hanno creato non poche conseguenze.

In passato aveva raccontato di aver perso ben 25 kg in otto mesi. Ora, a ‘La Volta Buona’. nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, la nota conduttrice e imitatrice Francesca Manzini ha ripercorso alcune tappe della sua vita legate anche ai disturbi alimentari che l’hanno condizionata nel corso degli anni e che, ora, sembrano essere stati messi da parte.

Francesca Manzini: i disturbi alimentari e il trauma subito

La storia di Francesca Manzini e dei suoi disturbi alimentari è caratterizzata, fondamentalmente, da un trauma subito da ragazza che ha a che vedere con i genitori e le attenzioni che questi, a quanto pare, non riuscivano a darle per diverse ragioni. La conduttrice ha spiegato a ‘La Volta Buona’: “I miei genitori si stavano separando e io sono andata in lutto. Quando ti crolla una famiglia…”.

“L’evento traumatico mi ha portato in grande deperimento e grande stress, non volevo più mangiare e neanche bere. Mia madre mi portava l’acqua alla bocca per un po’ di idratazione. Fino a stare con la flebo”, ha raccontato in modo molto sentito la donna.

“Sono arrivata a 47 chili e poi mi sono ripresa salvo poi conoscere la mia cara amica bulimia”, ha confessato ancora la nota conduttrice anche di Striscia la Notizia che a 15 anni ha sofferto di anoressia.

Il cambio mentale

Sempre a ‘La Volta Buona‘, la Manzini ha spiegato quale sia stato il click che l’abbia portata a curarsi e prendersi cura del proprio corpo: “Non voglio togliere nulla al lavoro dei medici, ma la prima cura siamo noi. Siamo noi che decidiamo davvero di volere una cosa. Ora sto bene. Adesso sono in fase dimagrante. Mangio alle 13, poi alle 19 e ricomincio poi alle 13 del giorno dopo”, ha spiegato la donna sulla sua situazione attuale.

“Ho sofferto di anoressia e bulimia”. Francesca Manzini a #LVB pic.twitter.com/IxbfW7YHYs — La Volta Buona (@voltabuonarai) April 16, 2025