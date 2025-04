“Pesavo 118 kg. Mi dicevo tante bugie”: il racconto di Rosy Chin in tv

La famosa chef ed ex GF, Rosy Chin, ha raccontato i suoi problemi alimentari che l’hanno portata anche a pesare oltre i 100 kg.

Già piuttosto famosa per via del suo ristorante a Milano, Rosy Chin si era presa la scena anche al Grande Fratello dove non erano mancate alcune polemiche. Anche dopo la partecipazione al reality, la donna aveva fatto discutere parlando del fatturato del suo locale che sarebbe peggiorato dopo lo show televisivo. Adesso, la nota chef è tornata in tv e lo ha fatto a ‘La Volta Buona’ dove ha raccontato alcune problematiche legate al peso e ai disturbi alimentari.

Rosy Chin: i disturbi alimentari

Nel corso della puntata odierna de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo su Rai 1, Rosy Chin è stata ospite anche per parlare dei disturbi alimentari avuti in passato e che l’hanno portata a dover far fronte a diverse problematiche. “Ci si nasconde dietro un dito: non è colpa mia, non ho mangiato così tanto, no ieri ho solo mangiato frutta e verdura e quindi cerchi sempre di nascondere questo senso di inadeguatezza, di vergogna per gli altri”, ha detto la chef.

La realtà, però, a detta sua, era un’altra: “Mentivo più per me stessa perché non volevo e non mi sentivo adeguata o all’altezza in una società che al giorno d’oggi vuole sempre dimostrare qualcosa in più”, ha raccontato l’ex gieffe.

La Chin ha anche aggiunto: “Un po’ per le mie lacune, un po’ per le voragini che si sono create nel mio passato, un po’ per la cultura e tutto quanto… io ho cercato soddisfazione nel cibo. Io ho provato a cullarmi e a trovare un effetto placebo attraverso il cibo”, le sue parole già anticipate in passato durante la partecipazione al GF.

Il peso e l’operazione

La situazione legata al peso l’aveva poi portata ad intervenire anche chirurgicamente: “Io ho fatto la chirurgia bariatrica ma è una delle tante scelte, opzioni che una persona può arrivare per poter raggiungere il proprio peso ma consiglio a tutti quanti che sia l’ultima scelta. Deve essere l’ultima sponda con un sacco di conseguenze”.

La cuoca ha quindi spiegato i motivi che l’hanno spinta ad intervenire in questo modo: “Avevo un sacco di pelle in più quindi mi dava fastidio camminare, fare dei movimenti particolari perché la pelle sfrega e tutto quanto”.

La donna ha poi aggiunto sempre a ‘La Volta Buona‘ di essere arrivata a pesare fino a 118kg dopo tre gravidanze e questo, per una persona minuta come lei era chiaramente un problema: “Ho fatto un intervento di addominoplastica, l’interno cosce e il seno perché ovviamente era tutto caduto ma adesso l’ultimo che farò sarà quello delle braccia perché ovviamente spadellando e lavorando dà fastidio”.

“Dopo tre gravidanze sono arrivata a pesare 118 Kg”. La chef Rosy Chin a #LVB pic.twitter.com/bPkTeaRg2Z — La Volta Buona (@voltabuonarai) April 16, 2025