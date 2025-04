“Milly Carlucci ha strappato il sì di Totti a Ballando”: il ruolo e il cachet da urlo

Sembrano esserci importanti novità in vista di ‘Sognando Ballando con le Stelle’: Milly Carlucci avrebbe il “sì” di Francesco Totti.

Tante rivelazioni su ‘Ballando con le Stelle’, quelle raccontate di recente da Milly Carlucci. Ora, la nota conduttrice parrebbe aver fatto un altro colpo da novanta per la sua trasmissione, o meglio, per lo spin off ‘Sognando Ballando con le Stelle‘. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, la padrona di casa avrebbe strappato il “sì” di Francesco Totti.

Milly Carlucci verso ‘Sognando Ballando con le Stelle’

Il pubblico della Rai ma in generale gli appassionati di ‘Ballando con le Stelle’ non vedono l’ora di capire meglio come funzionerà lo spin off della trasmissione ‘Sognando Ballando con le Stelle‘ che sarà come sempre guidata da Milly Carlucci e dalla classica giuria formata da Mariotto, Zazzaroni, Canino e Smith, oltre che Matano.

La conduttrice aveva già anticipato qualcosa svelando, in parte, il cast dei concorrenti. Nella trasmissione che anticipa quella “ufficiale”, infatti, ecco nomi importantissimi come Gabriel Garko, Federica Pellegrini, ma anche Bianca Guaccero ma anche Wanda Nara e Emanuele Filiberto. A questi, ecco aggiungersi quello di Francesco Totti, almeno stando alle ultime indiscrezioni, anche se il suo ruolo dovrebbe essere diverso da quello di concorrente.

Il presunto accordo con Totti: ruolo e cachet

Secondo quanto si apprende da Giuseppe Candela per Dagospia, la Carlucci avrebbe puntato l’ex capitano della Roma e avrebbe anche ottenuto il suo “sì”.

“La padrona di casa ha deciso di fare le cose in grande e festeggiare il ventennale del programma ballerino invitando Francesco Totti. La conduttrice avrebbe strappato il sì all’ex campione giallorosso, per lui una partecipazione da superospite (con una piccola intervista in studio?) in cambio di un cachet importante“, si legge. Staremo a vedere a questo punto se sarà davvero così e se l’ex calciatore darà veramente spettacolo sul palco di Rai 1.