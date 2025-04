Angela Melillo svela i motivi della lite con Matilde Brandi

Amicizia finita tra Angela Melillo e Matilde Brandi. Dopo l’anticipazione arrivata nelle scorse ore, ecco la spiegazione sui motivi della rottura.

Cosa è successo tra Angela Melillo e Matilde Brandi? Le due showgirl, per ammissione della Brandi hanno interrotto il loro rapporto di amicizia. Se nelle scorse ore non erano filtrati particolari su quanto accaduto, adesso a ‘La Volta Buona’, è stata la Melillo a fare chiarezza motivando le ragioni della rottura entrando nei dettagli.

Angela Melillo e Matilde Brandi: amicizia finita

Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore era rimbalzata la voce, poi confermata, della fine dell’amicizia tra Matilde Brandi e Angela Melillo. A dare qualche informazione era stata proprio la Brandi parlando nel salotto de ‘La Volta Buona’ e annunciando, appunto, la rottura con la storica bionda. “Non doveva”, aveva detto la Brandi.

“Non è successo nulla durante ‘Ne Vedremo delle Belle’, è successo qualcosa poco prima della trasmissione“, aveva aggiunto spiegando di non voler scendere nei dettagli e di lasciare, eventualmente, la palla alla ex amica per spiegare tutto.

La spiegazione della Melillo

Detto, fatto. Oggi, a ‘La Volta Buona‘, ecco la Melillo essere intervenuta nello studio della trasmissione per spiegare meglio le ragioni della rottura con la Brandi: “Voglio dire che normalmente se devo parlare, parlo direttamente con le persone interessate. Quando c’è qualcosa da chiarire lo si fa con le persone interessate”.

“Io e Matilde siamo molto amiche e non è vero che non parliamo. Io dò un grande valore all’amicizia, quindi se un’amicizia si deve chiudere solo perché magari ho scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche, io che posso farci? Non è una questione di lavoro in senso stretto”, ha spiegato ancora la soubrette.

“Noi siamo delle professioniste e ci avvaloriamo di altrettanti professionisti: chi ci trucca, chi ci fa i capelli, chi ci gestisce i social… Ognuno è libero di lavorare con chi vuole, l’amicizia va al di là di ogni tipo di scelta“. Insomma, a quanto pare dietro questa rottura ci sarebbe stata una scelta lavorativa non gradita. Vedremo se ci saranno nuovi dettagli nelle prossime ore.