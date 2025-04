Cesaroni, new entry ad effetto nel cast: “Ci sarà anche lei”

Indiscrezione davvero importante per quanto riguarda i Cesaroni, la fiction di successo con Claudio Amendola. Le novità nel cast.

Dopo la perdita improvvisa del noto “Cesare”, Antonello Fassari, I Cesaroni hanno subito un brutto colpo, proprio ora che si stava organizzando il ritorno alle riprese per una nuova edizione della fiction di successo. Ad ogni modo, la serie si farà e nel cast ci sarebbero già delle importanti novità che riguarderebbero anche una ragazza piuttosto nota, specie in quel di Roma.

I Cesaroni: le new entry nel cast

Le indiscrezioni su I Cesaroni sono tantissime e negli ultimi mesi sono state davvero su tanti argomenti. Uno di questi, senza dubbio, riguarda il cast che ha visto delle perdite ma anche degli ingressi. In questa ottica, il sito di Davide Maggio ha lanciato dei rumors che “sanno di certezze” e riguardano, appunto, delle new entry tra i personaggi della fiction.

Stando alle indiscrezioni di Davide Maggio, nel cast de I Cesaroni ci sarà “Simone Faucci – visto ne Le Tre Rose di Eva, Un Posto al Sole e Romulus – che interpreterà Piero Sacconi e il giovanissimo Pietro Serpi (nel cast de Il Ragazzo dai pantaloni rosa) nei panni di Adriano Cesaroni”.

Confermato anche Matteo Branciamore che, in occasione della morte di Antonello Fassari, aveva spolerato: “Sei andato via mentre tutti tornavamo”. Ingresso pure per Ludovica Longhini.

La novità: “Ci sarà Melissa Monti”, fidanzata di Cristian Totti

Ma la new entry che più di tutte sta facendo parlare è quella di Melissa Monti, ovvero la fidanzata di Cristian Totti, figlio di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma, Francesco. “L’attrice, classe 2005, ha recitato ne Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e La Grande Bellezza e ne I Cesaroni sarà Caterina“, ha spoilerato il sito di Davide Maggio. A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali a proppsito.