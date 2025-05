Francesca Fialdini è un volto assai noto della Rai, con il suo programma della domenica Da noi…A ruota libera ha da sempre un grande seguito. La giornalista ha una lunga carriera alle sue spalle, in cui ha collezionato numerose esperienze televisive. Nonostante sia molto riservata per ciò che attiene la sua vita privata, negli anni sono circolate diverse indiscrezioni sul suo compagno o presunto tale.

Nonostante si tenga alla larga dal mondo del gossip, in passato il suo nome è stato associato a quello di due uomini piuttosto famosi. Cosa ha studiato la Fialdini, chi è il suo compagno e com’era prima di diventare famosa: tutto quello che si deve sapere sulla giornalista e conduttrice Rai.

Francesca Fialdini, chi è il compagno e cosa ha studiato

Francesca Fialdini ha 45 anni ed è una delle conduttrici di punta della Rai. Il suo programma Da noi…a ruota libera ottiene da sempre un buon numero di ascolti, anche se si vocifera che a viale Mazzini sarebbero intenzionati a interromperlo nella prossima stagione televisiva. Se così dovesse essere, con molta probabilità alla giornalista sarà affidato un altro format, lavora in Rai praticamente da vent’anni e nutre di grande stima tra i suoi colleghi.

La Fialdini è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Sapienza di Roma. Non ama parlare della sua vita privata, in merito all’attenzione del gossip nei suoi confronti, tempo fa disse: “Sono riservata perché penso che nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica”, lasciando intendere che non ama l’attenzione mediatica.

Ciò nonostante tempo fa si era vociferato che il suo compagno potesse essere Samuele Bersani, anche se il cantante pare essere più un suo amico che altro. Era anche stata fotografata in compagnia di Pif, paparazzata che aveva fatto nascere diverse voci su una presunta relazione. Ma in realtà fu proprio lei tempo fa a dire di avere un compagno che è lontano dal mondo dello spettacolo e dell’informazione. Secondo gli esperti di gossip si tratterebbe di un dentista di Lecce, ma non c’è alcuna conferma a riguardo.

“(…) Vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione“, queste le parole della Fialdini quando si è trovata a parlare del suo compagno. Dunque lei e la sua metà a quanto pare vivrebbero in due città differenti. Ad ogni modo la giornalista è stata molto attenta a tenere riservato questo aspetto della sua vita privata, non ci sarebbero infatti foto che la ritraggono al fianco del sedicente compagno.

Recentemente la Fialdini è stata co-conduttrice di una puntata del Gialappa’s show al fianco di Mago Forest, su Canale 8. Anche in quell’occasione ha dimostrato di essere un’abile professionista della televisione, divertendosi con il comico padrone di casa.