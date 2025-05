Da diverse stagioni il trono over di Uomini e Donne ha conquistato un’attenzione rilevante. Le vicissitudini di dame e cavalieri hanno anche spodestato i giovani e il trono classico spesso ha dovuto cedere spazio e tempo agli anta. Il che ha reso gli over dei protagonisti, e la loro fama e popolarità è cresciuta vertiginosamente. Tra questi c’è sicuramente Gemma Galgani, considerata la dama per eccellenza e presente nel daytime di Maria De Filippi da diversi anni.

Gemma è oggi un personaggio tv, ha diversi followers sui social, e spesso presenzia a serate e eventi. Al trono over ha conosciuto diversi cavalieri, ne ha frequentati alcuni con maggiore partecipazione di altri, ma non ha ancora trovato l’anima gemella. Gemma non ha tuttavia rinunciato al suo sogno d’amore, per questo non abbandona Uomini e Donne. Inoltre le sue continue liti con Tina Cipollari danno visibilità al programma e la rendono protagonista di diversi momenti della puntata. Tuttavia negli ultimi anni il suo ruolo nel daytime sembra non trovare più spazio.

Nell’ultimo periodo Gemma è rimasta nell’ombra. Non ha avuto corteggiatori e non è uscita con nessuno dei cavalieri. Per questo si è parlato sempre meno di lei e qualcuno ha supposto alla possibilità che fosse prossima a lasciare il programma. Certo un suo addio sarebbe clamoroso, ma per molti telespettatori il suo percorso a Uomini e Donne si è concluso da tempo, e nonostante i recenti incontri non sembra destinato ad avere un futuro. La redazione deciderà di “escludere” Gemma Galgani dalla prossima stagione del trono over? La dama doc è pronta a dire addio al format che le ha dato dama e popolarità?

Gemma Galgani lascia il trono over?

I rumors su un presunto addio di Gemma Galgani al trono over sono sempre più insistenti e sembrano trovare credibilità. Gemma ha anche ricevuto diverse offerte televisive, ma non ha mai rinunciato al suo posto a Uomini e Donne e ufficialmente, almeno per il momento, nessuno le ha chiesto di andare via. Tuttavia la sua vita sentimentale non sembra più essere centrale per il daytime di Maria De Filippi, e anche i follower spesso ironizzano sulla sua insistenza nel cercare un uomo per forza.

“Ma ci pensate che è finita l’era di Gemma Galgani? Ormai non si parla più di lei chissà da quanto tempo“, ha scritto un fan del programma. C’è anche chi rimpiange i tempi quando la dama torinese era protagonista: “Ve lo dico molto chiaramente. Mi manca Gemma Galgani al centro dello studio e peggio ancora, mi manca Giorgio Manetti“. Per un diverse puntate Gemma non ha neanche parlato e questo denota il fatto che ha assunto sempre più un ruolo marginale.

Uomini e Donne, Gemma rompe con Arcangelo

Recentemente Gemma Galgani è tornata al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama è uscita più volte con Arcangelo, ma il cavaliere non ha avuto un atteggiamento trasparente con lei. Arcangelo infatti è uscito anche con Marina e Valentina e ha messo da parte la Galgani che in studio lo ha accusato di averla presa in giro:

“Devi avere il coraggio di dire le cose come stanno, non lasciarmi lì così. In fin dei conti tu hai continuato questa settimana a scrivermi e a sentirmi e a un certo punto mi metti lì in panchina”. Il cavaliere ha provato a giustificare il suo comportamento e ha invitato la dama ad una cena amichevole.

Gemma ha eluso l’invito, è certa che Arcangelo non è interessato a lei. Ha poi annunciato di voler chiudere la frequentazione: “Per il momento scelgo di non proseguire con lui, non posso continuare a mortificarmi così”.