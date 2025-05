Dalla Spagna arriva una terribile notizia per i fan de La Promessa, una delle protagoniste più amate della soap iberica morirà in un modo terribile e lascerà così lo sceneggiato. Le prossime puntate rivelano un finale davvero tremendo, che lascerà i fan senza parole.

Mentre la serie continua ad andare in onda su Rete 4, in Spagna le puntate sono più avanti e grazie alle anticipazioni si sa già chi perderà la vita in un modo terribile. Si tratta di un amaro spoiler che ha spiazzato non poco, l’attrice a quanto pare dirà addio alla serie per sempre poiché il suo personaggio morirà in malo modo.

Anticipazioni spagnole de La Promessa, muore l’amata protagonista

In modo del tutto inaspettato il personaggio di Jana morirà, le anticipazioni spagnole de La Promessa parlano molto chiaro, la giovane perderà la vita assieme al bambino che porta in grembo. Una perdita che distruggerà Manuel, ancor di più perché la sua amata sarà uccisa con un colpo d’arma fuoco.

Le prossime puntate de La Promessa promettono di essere ricche di colpi di scena, Jana morirà tragicamente e ad essere accusata del suo omicidio sarà proprio Cruz, madre di Manuel. Sembrerebbe che tutti gli indizi degli investigatori portino a lei come principale sospettata e la marchesa sarà anche arrestata per il suo omicidio. Il figlio, infatti, proprio mentre la madre sarà portata via in manette, le giurerà odio eterno.

Sarà una scena ricca di patos, dove sarà impossibile non emozionarsi. Secondo le anticipazioni spagnole de La Promessa pare che Jana sarà raggiunta da un colpo d’arma da fuoco mentre si trova all’interno del palazzo, non si vedrà chi è stata a colpirla. La giovane sarà portata in condizioni disperate all’ospedale e al suo capezzale ci sarà chiaramente Manuel, ma nonostante i tentativi dei medici di salvare la vita a lei e al suo bambino, l’ex domestica morirà tra le braccia del suo compagno. Così Ana Garcés lascerà per sempre il cast della soap opera.

Cruz sarà arrestata per la morte di Jana, la marchesa però continuerà a ripetere di essere innocente, cosa a cui non crede assolutamente il figlio. L’unica persona ad avere dei sospetti sarà Curro, che vorrà indagare per capire davvero chi ha ucciso la sorella e affidare così il vero colpevole alla giustizia. Pare proprio, dunque, che nelle prossime puntate ne vedremo delle belle. Come sempre l’amata serie televisiva non smetterà di sorprenderci, regalandoci colpi di scena, intrighi d’amore e anche tragiche morti.

La soap continua ad ottenere ottimi ascolti su Rete 4, conquistando il 5-6% di share quotidiano, un risultato molto positivo considerato l’orario di messa in onda. Proprio per questo non sono previste interruzioni di messa in onda per La Promessa, la cui programmazione proseguirà anche nel corso dell’estate.