Francesca Ferragni ha fatto il pieno di like sui social postando una delle prime ecografie in cui è visibile il volto di quello che sarà il suo primo figlio. “Ciao amore”, ha scritto la dentista, sorella di Chiara Ferragni. Il piccolo – il cui nome resta top secret – dovrebbe nascere alla fine della primavera 2022 e in tanti tra i fan di Francesca non vedono l’ora di saperne di più.

Dopo l’arrivo dei piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni, la famiglia Ferragni si allargherà ulteriormente: la sorella della celebre influencer Chiara Ferragni, Francesca, aspetta un figlio insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti. I due hanno svelato che si tratterà di un maschietto ma per il momento non hanno svelato quale sarà il suo nome.

In tanti tra fan e amici della coppia hanno commentato il post pubblicato da Francesca, e sua mamma Marina Di Guardo ha scritto: “Amore stupendo”, mentre Valentina Ferragni ha scritto: “Il mio nipotino stupendo”. Chiara Ferragni non ha ancora commentato il messaggio di sua sorella, ma già nei giorni scorsi ha espresso la sua felicità perché presto diventerà per la prima volta zia.

