Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, è entrata nella 16esima settimana di gravidanza e sui social ha mostrato il pancino avvolto dal suo completo da fitness.

Francesca Ferragni ha da poco annunciato che nel 2022 diventerà mamma di un bebè e sui social, come sua sorella Chiara, non ha perso occasione per aggiornare i fan sull’avanzare di questo momento particolarmente speciale. Sui social la sorella di Chiara Ferragni si è scattata un selfie mentre si concedeva qualche esercizio fisico e ha scritto “16esima settimana di gravidanza”, aggiornando i fan sui suoi progressi. Francesca, a differenza delle sorelle Chiara e Valentina, ha deciso di seguire le orme di suo padre Marco e anche lei è diventata dentista. Fidanzata da tempo con Riccardo Nicoletti, molto presto regalerà un cuginetto (o una cuginetta) ai suoi nipoti, Leone e Vittoria, e lei e la sua famiglia sarebbero più felici che mai.

La sorella di Chiara Ferragni è da sempre una grande appassionata di sport e così, anche durante la gravidanza, non ha perso occasione per concedersi qualche esercizio in palestra (seppure molto soft). Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del suo bebè. Al momento né Francesca né il resto della sua famiglia si sono lasciati sfuggire dettagli a riguardo e sulla questione vige il massimo riserbo.