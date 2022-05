Al Baby Shower organizzato per sua sorella Francesca Ferragni, Chiara Ferragni ha rivelato per sbaglio il nome del suo primo nipotino.

Chiara Ferragni e sua sorella Valentina hanno organizzato un baby shower a sorpresa per Francesca, la sorella delle due influencer incinta del suo primo figlio, un maschietto. Mentre leggeva con commozione una lettera dedicata a Francesca, la famosa moglie di Fedez si è lasciata sfuggire per sbaglio il nome del bambino, che Francesca e il fidanzato avrebbero voluto tenere segreto fino a dopo il parto.

“Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo”, ha detto Chiara Ferragni lasciando intendere che il nome del piccolo sarà “Edo”, e dunque Edoardo.

Francesca Ferragni: Chiara Ferragni svela il nome del figlio

Senza volerlo Chiara Ferragni ha svelato in anteprima quello che sarà il nome del primo figlio di sua sorella Francesca, che nei prossimo mesi darà il benvenuto al suo primo piccolo insieme al fidanzato Riki.

I due hanno partecipato gioiosi al Baby Shower organizzato per loro dai familiari e Francesca si è lasciata fotografare con il pancione avvolto in un aderente abito rosa shocking. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sull’arrivo del suo primo bebè, che a quanto pare si chiamaerà Edoardo. Alla festa erano presenti anche i piccoli Leone e Vittoria, e il più grande dei due ha dato un bacio al pancione della zia, impaziente di conoscere il suo primo cuginetto.

