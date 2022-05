Anna Falchi si è confessata a cuore aperto e ha scagliato una frecciatina contro i partecipanti del GF Vip.

Anna Falchi ha svelato al settimanale Intimità cosa il suo pensiero sulle missioni dell’astronauta Samantha Cristoforetti, che starà per mesi lontana dalla sua famiglia. La showgirl a tal proposito ha confessato che l’impegno dell’astronauta sarebbe lodevole, e l’ha paragonato a quello dei concorrenti del GF Vip, su cui ha affermato:

“È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole”.

Anna Falchi contro il GF Vip

A quanto pare Anna Falchi non nutre particolare simpatia per i concorrenti del Grande Fratello e infatti al settimanale Intimità ha confessato la sua opinione sui partecipanti del programma, che spesso – in cambio di un generoso cachet – lascerebbero la loro famiglia per mesi e senza porsi particolari problemi.

In più d’un caso Anna Falchi si è scagliata contro i reality show e ha affermato che non vi prenderebbe mai parte. “La escludo totalmente perché non è performante, non può insegnarti nulla, devi solo fare te stesso e non la trovo una prova artistica“, ha dichiarato a Tv Talk in merito all’ipotesi di partecipare a un programma di questo tipo. L’attrice cambierà idea in futuro?

