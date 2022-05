A due mesi dal loro primo avvistamento insieme, Alba Parietti e Fabio Adami sarebbero andati a vivere insieme.

Alba Parietti non si nasconde più e sui social ha scritto un lungo post dedicato al suo nuovo amore, Fabio Adami, svelando di esserci andata a convivere.

“Vivere con te è la cosa più bella del mondo. Come stare ad aspettarti con gioia, quando lavori. Pensare a cosa ti può fare felice. Ridere con te. Progettare mille cose con te con te”, ha scritto la showgirl, e ancora: “Trovare in te il mio uomo, il mio complice e riparo, il mio amico, il mio confidente, il mio alleato L’uomo che voglio vicino a me Per sempre per essere io al suo fianco. Il mio Noi. Scegliere con te cosa mettere, addosso, cosa mangeremo, che film vedremo. Chi vedremo. Parlarmi dei tuoi affetti veri perché possa amarli come amo te, del tuo lavoro io del mio della mia vita passata , farti entrare , nella vita e farti conoscere tutti gli amici che amo e tu i tuoi”, ha scritto la Parietti nel suo post sui social, dove si è mostrata in compagnia della sua nuova fiamma.

Alba Parietti convive con Fabio Adami

Alba Parietti sembra essere più innamorata che mai di Fabio Adami e, sui social, è stata lei stessa a svelare di essere andata a convivere con il fidanzato, con cui avrebbe finalmente trovato la serenità. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme solo un paio di mesi fa e, secondo indiscrezioni, sarebbero stati presentati da amici in comune.

La showgirl finora aveva preferito non parlare apertamente della sua storia con l’imprenditore ma, a giudicare dalle loro foto sui social, tutto scorrerebbe liscio come l’olio tra i due. “Che bello non avere più paura di niente, che bello stare su un divano a guardare la tv o stare ad aspettarti che torni o tornerò e quell’attesa e piena di entusiasmo, che bello non avere paura di niente complici divertiti di un mondo che ci vuole bene o non c’è ne vuole affatto, nessuna incertezza. L’amore e’ una cosa molto semplice”, ha scritto l’opinionista nel suo post dedicato al suo nuovo compagno.

