Federica Pellegrini ha confessato di aver imposto una condizione al fidanzato Matteo Giunta a proposito dell’avere un figlio insieme.

Ad agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno marito e moglie, ma a sorpresa la Divina ha confessato a Verissimo che, fino al giorno delle nozze, non sarebbe intenzionata a cercare una gravidanza. “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere”, ha dichiarato la campionessa, che sembra essere più felice e raggiante che mai.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: dopo le nozze un figlio

Fervono i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia, che sembra essere più felice che mai. La nuotatrice ha confessato che dopo la carriera sportiva e i fiori d’arancio, per lei l’ultimo sogno da realizzare sarebbe quello di avere un bambino e il fidanzato Matteo, a quanto pare, è impaziente di allargare la famiglia.

A Verissimo Federica Pellegrini ha confessato anche i retroscena dell’inizio della loro storia d’amore e ha rivelato di esser stata lei a fare il primo passo con l’allenatore. In tanti si chiedono se alle nozze della coppia parteciperà anche Filippo Magnini, l’ex fidanzato della Pellegrini che è anche il cugino dello stesso Giunta. Lui e la Pellegrini non si sono lasciati nel migliore dei modi e la nuotatrice non sarebbe stata invitata al matrimonio di Magnini e Giorgia Palmas.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG