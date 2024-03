Ironia pungente di Fiorello sul caso della foto ritoccata di Kate Middleton. Lo showman ha chiamato in causa alcune vicende “italiane”…

Non ha fatto mancare anche nell’ultima puntata la sua verve ironica e pungente. Stiamo parlando, naturalmente, di Fiorello e di Viva Rai 2. Lo showman ha preso il caso della foto ritoccata da Kate Middleton per scherzare su alcune vicende ben più “gravi” avvenute in Italia, tra “spari”, “truffe” e molto altro.

Fiorello, le parole su Kate e le frecciate

Nelle ultime ore si è tanto discusso della foto ritoccata da Kate Middleton e pubblicata sui canali ufficiali della Famiglia Reale inglese. La donna, da tempo in mezzo alle notizie di cronaca e gossip per via delle informazioni “dubbie” riguardanti la sua salute, ha condiviso un suo scatto visibilmente modificato e ha generato tante polemiche.

Sull’argomento, nella puntata di ‘Viva Rai 2’ di oggi, FIorello ha dato il suo commento facendo palesi riferimenti ad alcuni vicende ben note in Italia: “Se la stanno mangiando viva per un ritocco a una foto”, ha esordito lo showman. “Ma amici inglesi, dai su. Già ti sei sposata William, stai sotto i riflettori, questa è stata male poverina. Ma vieni in Italia, puoi fare qualsiasi cosa: vendere pandori, truffare a destra e a manca, sparare a Capodanno, fermare treni a Ciampino. Fatti un bel ritratto a olio invece del selfie”, ha detto con grande ironia e tanta verità Fiore.

Le scuse di Kate Middleton

Al netto della foto ritoccata da Kate, la stessa moglie del Principe William aveva tenuto a precisare: “Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento anche io l’editing“, ha detto. “Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano trascorso una felice festa della mamma”.

Di seguito anche un post su X che riguarda la trasmissione mattutina dello showman:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG