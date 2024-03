Curioso filmato diventato virale di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino si è mostrato senza veli per una ragione decisamente speciale.

Una gag virale ispirata “alla notte degli Oscar”. Pierpaolo Pretelli si è fatto apprezzare con grande ironia dal mondo del web dopo essersi esibiti senza veli e con un cartello a coprire le parti intime. Il fidanzato di Giulia Salemi, infatti, ha voluto replicare un siparietto andato in scena negli States, durante l’assegnazione delle importanti statuette degli Oscar.

Pierpaolo Pretelli, il video senza veli

Sui social, come detto, Pretelli è diventato virale per una gag davvero divertente. Il ragazzo si è fatto vedere mentre usciva da una stanza totalmente nudo con un Oscar in mano e un cartello con la scritta “Mi passi l’asciugamano?”.

Tra sorrisi e imbarazzo, il giovane fidanzato di Giulia Salemi ha quindi replicato, a modo suo, quanto andato in scena nella notte gli Oscar. In quel caso, però, John Cena è stato ammirato da un numero decisamente più elevato di persone. In questa circostanza, invece, il bel Pierpaolo, dopo essere tornato in bagno con l’asciugamano richiesto, ha entusiasmato, “solo”, la sua fanbase e qualche altri utente. A godere della scenetta, probabilmente, anche la sua dolce metà con cui, ormai da anni, vive una splendida relazione, tra alti e bassi, normali in una coppia.

Di seguito anche il post Instagram che riguarda la gag:

Il gesto come John Cena

Come detto, il gesto di Pretelli è stato “ispirato” a quello avvenuto nella notte degli Oscar fatto da John Cena. Il noto wrestler e attore, infatti, si era presentato sul palco coperto unicamente da un cartello.

La gag diventata virale aveva fatto sorridere tutti i presenti e anche i tantissimi telespettatori che stavano seguendo l’evento a Los Angeles. Cena aveva scelto questo modo molto “speciale” per presentare la categoria ‘Migliori Costumi’.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG