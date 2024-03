Per la prima volta in pubblico, Giorgia Cardinaletti si espone sulla sua storia d’amore con Cesare Cremonini. La confessione in diretta.

La storia d’amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini è viva più che mai e, adesso, si può dire sia diventata ufficiale. La conferma è arrivata dalla famosa giornalista Rai che, ospite del programma di Riccardo Rossi, ‘I vinili di…’, si è sbilanciata citando proprio il noto cantante facendo capire che i due, ora, non si stiano più nascondendo.

Giorgia Cardinaletti, la confessione su Cesare Cremonini

Sebbene la storia tra i due fosse ormai nota ai più, da parte dei diretti interessati non c’erano mai state, per davvero, delle uscite ufficiali e pubbliche, né a fatti né a parole. Adesso, invece, la Cardinaletti ha rotto il silenzio con il suo collega Riccardo Rossi.

Durante la trasmissione di Rossi, infatti, mentre si parlava di musica, la donna si è lasciata andare ad alcune affermazioni improtanti: “Ero a Londra con lui”, le sue parole.

E ancora, mentre di parlava dei Queen e di Freddie Mercury: “Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare, sì. Cesare Cremonini”.

Scherzando, Rossi ha aggiunto: “Ma tuo padre questa cosa la sa?”. La donna, sorridendo, ha detto: “La sa, la sa”.

Insomma, se ci fosse bisogno, ora la relazione tra la giornalista e il noto cantante è stata ufficializzata anche per il pubblico.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha notato le parole, le prime ufficiali, della giornalista:

Riserbo assoluto da un anno, nessuna foto assieme. Poi, nella notte di sabato, nell’indifferenza generale, Giorgia Cardinaletti parla per la prima volta, per pochi secondi, della sua relazione con Cesare Cremonini. E i gossippari muti! pic.twitter.com/XQU5cNICu0 — Massimo Falcioni (@falcions85) March 11, 2024

Il messaggio di Cremonini al concerto

Al netto delle prime parole della Cardinaletti, a dicembre era stato lo stesso Cremonini a far capire come le cose tra i due stessero procedendo alla grandissima.

Il noto cantante, infatti, si era sbilanciato pubblicando un video su Instagram relativo proprio al concerto di Calcutta e aveva taggato la sua dolce metà oltre ad alcuni grandissimi amici come Valentino Rossi.

Ora, quindi, anche la “ri”conferma della donna. La coppia sta funzionando a gonfie vele…

