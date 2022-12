Fedez si è confessato con il Corriere della Sera in merito al rapporto suo e di sua moglie con i social.

Fedez e Chiara Ferragni si sono attirati contro le critiche di molti per via della loro abitudine a condividere gran parte delle loro vite sui social. Il rapper è tornato a confessarsi in merito all’argomento con il Corriere della Sera e ha precisato di non considerare quella condivisa da lui e da sua moglie come una sorta di “reality” sulla sua vita.

“Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”, ha precisato il rapper.

Fedez: il rapporto con i social

Spesso i Ferragnez sono stati criticati per le loro numerose condivisioni via social e per la sovraesposizione dei loro due figli ancora piccoli. Fedez ha commentato la questione in un’intervista al Corriere della Sera e ha precisato che certamente lui e sua moglie in alcuni casi avrebbero “esagerato” nel postare contenuti: “Sì certo, ora come ora non mi viene in mente un episodio particolare ma sono cose che capitano a tutti”, ha affermato.

Il rapper ha anche specificato che lui e sua moglie non riterrebbero il loro un “reality” permanente sulla loro vita e che farebbero ciò che oggi fanno milioni di persone (ossia condividere parte della loro quotidianità attraverso i social). Sulla stessa questione alcuni mesi fa era intervenuta anche sua moglie Chiara Ferragni, che aveva precisato di non condividere col 90% della sua vita sui social.

