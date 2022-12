Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul suo ritorno di fiamma con la ex, Belen Rodriguez, con cui sembra aver ritrovato la complicità.

Oggi Stefano De Martino e Belen si stanno godendo la loro nuova famiglia allargata, composta da loro due, dal figlio Santiago e dalla figlia che Belen ha avuto insieme a Antonino Spinalbese, Luna Marì. In merito al ritorno di fiamma con la bella argentina, il ballerino ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni di considerarsi un “privilegiato” e “un uomo felice”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino e Belen: l’amore

Dopo ben due tira e molla, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano aver finalmente ritrovato la loro antica complicità e in tanti si chiedono se i due, prima o poi, allargheranno la famiglia con l’arrivo di un altro bambino. Per il momento i due vip sembrano andare d’amore e d’accordo e in tanti, tra i fan, sono in attesa di sapere cosa riserverà loro il futuro e se la loro unione sia destinata a durare questa volta. Nei mesi scorsi Belen ha espresso la sua ammirazione verso l’ex marito, che ha accettato di tornare con lei nonostante stavolta vi fosse anche la piccola Luna Marì, la figlia che lei ha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese.

Stefano ha confessato di considerarsi come una sorta di zio per la bambina, con cui avrebbe instaurato un ottimo rapporto.

