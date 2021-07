Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi…con gaffe!

E’ fatta! Federico Bernardeschi ha detto sì alla sua Veronica Ciardi. Da oggi il calciatore campione d’Europa e l’ex gieffina del Grande Fratello sono ufficialmente marito e moglie. Tutto questo è accaduto a meno di 48 ore dall’esultanza per la vittoria ai campionati Europei di calcio che ha visto protagonista Federico sia nell’intera spedizione che, soprattutto, alla lotteria dei calci di rigore nella finale contro l’Inghilterra. Lotteria terminata, come ben sappiamo, in un dolce epilogo per l’Italia.

Altrettanto dolce è stata la celebrazione del matrimonio, ripresa da fotografi e dagli smartphone di centinaia di fans o semplici curiosi assiepati davanti al Duomo di Sant’Andrea a Carrara, luogo in cui è nato Bernardeschi.

L’effetto sbornia post-Europei evidentemente non è ancora svanita dato che Federico e sua moglie hanno commesso una gaffe che non è affatto passata inosservata. Il giocatore avrebbe dovuto presentarsi in chiesa ad un orario ben preciso. Probabilmente qualche contrattempo dell’ultimo minuto ha giocato un brutto scherzo, così Federico ha dovuto tardare il suo arrivo.

Le immagini mostrate da Estate in Diretta su Rai 1 hanno testimoniato il fatto anormale. Il giocatore dopo più di un quarto d’ora non era arrivato in chiesa, a questo punto chi si presenta per prima? Sua moglie Veronica Ciardi! Per di più, erroneamente. Veronica si trovava nei sedili posteriori di una compatta macchina d’epoca, accorgendosi dell’errore commesso (arrivare prima dello sposo) cerca di proseguire dritta, senza essere circondata dalle ali di folla. Solo dopo che Federico è arrivato in chiesa, allora lei è potuta arrivare.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi (VIDEO)

Veronica ha dovuto aspettare un altro po’ di tempo prima di salire all’altare. La cerimonia quindi si è compiuta ampiamente dopo le 17:30. Curioso fuori programma da parte di Padre Luigi che proprio a Federico ha domandato: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?“.

#Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’inizio dela celebrazione ha chiesto a @fbernardeschi: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?” Al tg 19.35 @TgrRai @RaiNews pic.twitter.com/9k65kTDRPv — Sara Meini (@SaraMeini) July 13, 2021

Chi è rimasto all’esterno del duomo, non appena ha visto nuovamente Federico nella macchina scoperta che scorrazza per lei vie, ha intonato “I campioni dell’Europa siamo noi”. Il calciatore non ha placato gli animi, anzi, li ha aiutati ad incitare la Nazionale per l’impresa portata a casa.

Al termine, su Instagram le sue prime parole da marito: “Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto per sempre”.