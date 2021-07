Per Federico Bernardeschi, centrocampista della Nazionale Italiana di calcio campione d’Europa 2021 le gioie non si fermano solo con il titolo iridato conquistato poco più di 24 ore fa. Tra poco infatti il 27enne coronerà un altro sogno su un altro campo, quello sentimentale! Oggi sposerà la sua fidanzata Veronica Ciardi nel giorno del suo compleanno.

Coincidenze? Niente affatto, la data era stata già fissata. La coppia aveva già previsto il 13 luglio come data del loro matrimonio. I dettagli: si sa che il fatidico “sì” sarà pronunciato nel Duomo di Carrara, città originaria del calciatore in cui ha anche acquistato uno stabilimento balneare. Dopo la cerimonia, parenti e amici si sposteranno alla festa che potrebbe riservare anche qualche altro posto per uno dei 26 titolari della spedizione europea.

Veronica Ciardi non è un nome sconosciuto, per gli appassionati del Grande Fratello la ragazza è riconosciuta come una delle concorrenti protagoniste di una delle edizioni più lunghe della storia del reality, in onda a cavallo tra il 2009 e il 2010.

La storia di Veronica e Federico ha mosso i primi passi 5 anni fa, nel 2016, dalle spiagge assolate di Formentera. Solo un anno dopo arriva la crisi che li ha portati ad una momentanea separazione resa nota dalla Ciardi con queste parole sul suo account Instagram: “Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell’amore. Ci saremo sempre l’uno per l’altro. È un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui, pubblicamente, l’occasione per ringraziarlo di tutto. Grazie grazie grazie”

Entrambi evidentemente sapevano che il sentimento era troppo forte per lasciarlo cadere nel vuoto. Così, passato del tempo, la coppia è tornata insieme ed ha dato alla luce una bambina di nome Deva, nel 2019. Dalle esultanze calcistiche a quelle del cuore, auguri ai neo sposi!