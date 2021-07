Luna Marì Spinalbese: foto e video della figlia di Belen Rodriguez

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha condiviso, per la prima volta, le foto e i video della secondogenita, Luna Marì, frutto dell’amore con il fidanzato Antonino Spinalbese. Ecco la didascalia che la modella argentina ha scelto per dare il benvenuto al mondo alla sorellina del piccolo Santiago (nato dal matrimonio con Stefano De Martino):

Luna marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile.

In pochi minuti, il post ha ricevuto moltissimi like e riempito con attestati di stima da parte di familiari, amici/he, colleghi/e che hanno accolto, con gioia, l’arrivo della cicogna: da Elodie a Simona Ventura, passando per Francesco Arca, Mara Venier, Valeria Marini, Caterina Balivo.

Anche il neo papà, sui social, non ha trattenuto la felicità per il lieto evento:

Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…

Anche Cecilia (inseparabile dal compagno Ignazio Moser dopo l’avventura in Honduras a ‘L’Isola dei Famosi‘, su Instagram, ha fatto sentire la propria vicinanza alla sorella in questo giorno così speciale: ““Hola linda de la Tia. Bienvenida! (trad. ‘Ciao bella di zia. Benvenuta’), ha scritto la neo zia bis taggando, nelle sue Stories, mamma Belen e papà Antonino.