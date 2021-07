Dal punto di vista professionale, è un periodo fortunato per Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Nel 2021, però, la modella brasiliana ha dovuto affrontare due lutti familiari importanti: la morte improvvisa del fratello Lucas, scomparso il 3 febbraio a 26 anni a causa di un incidente stradale (Dayane Mello ricevette la triste notizia all’interno della casa di Cinecittà), e la scomparsa della madre Ivona, deceduta al termine di una battaglia contro un tumore che la affliggeva da tempo.

A causa della situazione pandemica che stiamo vivendo da circa un anno e mezzo, Dayane Mello non è ancora riuscita a far ritorno in Brasile. Per sentirsi più vicino alla famiglia, la modella ha deciso di fare un regalo speciale al proprio papà, comprando una casa, in un luogo a lui caro, nella quale il fratello Lucas ha vissuto per un anno.

Dayane Mello ha condiviso le immagini della casa tramite Instagram Stories:

Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno. Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile.

Sempre tramite Instagram, la modella ha manifestato la propria gratitudine nei confronti della propria famiglia, condividendo anche un ricordo del fratello scomparso prematuramente: