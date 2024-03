Diventata da poco mamma, Federica Pellegrini adora il nuovo ruolo ma, in un certo senso, rimpiange il fisico prima della gravidanza.

Si è calata con grande maestria nel nuovo ruolo di mamma. Eppure, Federica Pellegrini sembra avere qualche “rimpianto” legato al suo fisico da atleta. La storica campionessa del nuoto, infatti, ha spiegato nel corso di un’intervista a RaiNews come le manchi il fisico pre gravidanza.

Federica Pellegrini, il fisico pre e post parto

Intervistata da RaiNews, come sottolineato anche da Il Fatto Quotidiano, la Divina ha parlato della maternità ma anche del suo fisico cambiato rispetto al passato che la vedeva sempre molto attenta, anche per questioni legate alla sua professione da nuotatrice.

“Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora”, ha detto. Anche per questo, adesso, la bella Federica, che ha ripreso da poco a fare un po’ di streching, rimpiange in un certo senso il fisico di prima: “C’è stato un primo cambiamento dal nuotare al non nuotare più. È stato bello vedere il mio corpo lievitare nei nove mesi di gravidanza. Adesso ho voglia di riprendermi il mio corpo di prima“.

L’uscita con Matteo Giunta

In queste ore la Divina è tornata anche a pubblicare su Instagram. La Pellegrini, infatti, ha condiviso alcune foto in compagnia del suo Matteo Giunta in una delle poche libere uscite da quando i due sono diventati genitori.

Per la coppia, tre scatti davvero molto dolci e teneri che hanno fatto vedere la grande complicità tra loro. Le foto hanno generato tantissimi commenti da parte dei fan, sempre più felici di vedere come la nuova vita da famiglia stia procedendo a gonfie vele.

Di seguito anche un simpatico post Instagram della Divina e del marito:

