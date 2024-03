Il GF Vip, la tv e tanto altro. Tommaso Zorzi si racconta a 360° svelando alcuni retroscena legati alla sua vita professionale e non solo.

Intervista molto interessante a Tommaso Zorzi per TvBlog. Il volto noto della tv e dei social ha raccontato alcune delle sue esperienze professionali e personali che lo hanno portato a diventare, oggi, quello che è. Non sono mancati passaggi sul GF Vip che è stato per lui una sorta di trampolino di lancio per la sua carriera.

Tommaso Zorzi, l’exploit dopo il GF Vip

Tra passato e presente, nel corso della lunga intervista a TVBlog, Zorzi ha sottolineato l’importanza avuta nella sua carriera da parte del GF. In questo senso, il volto noto della tv e dei social che ama definirsi “personaggio televisivo” ha detto: “Il Grande Fratello è stato un grandissimo acceleratore, grazie a quell’esperienza ho fatto programmi che altrimenti avrei forse ottenuto con molta più fatica”.

E ancora: “Ho fatto cose senza avere l’esperienza per farle ma a me piace buttarmi e ne sono uscito sempre illeso. Non rinnego il Grande Fratello. Perché dovrei? Ho un senso dell’umorismo e un modo di vedere le cose che non mi permettono di rinnegare le cose”.

A domanda precisa se lo rinnegherebbe tra 20 anni: “Anche tra 20 anni le mie clip del grande Fratello mi faranno ridere, come oggi”, ha detto con grande ironia e sicurezza.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer:

L’esperienza a ‘Cortesie per gli ospiti’

Non poteva mancare un passaggio anche sulla sua attualità su Real Time con ‘Cortesie per gli ospiti’ di cui è giudice insieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi: “Mi sono stato trovato bene con loro, da subito. Sono stati accoglienti, c’è molto rispetto tra di noi, ci stiamo simpatici e ci frequentiamo anche fuori dal set”.

Sul fatto che il programma sia registrato e poi montato, Zorzi ha commentato: “A me la diretta piace, anche per il brivido che ti dà ogni volta. Ma in tv devo fare la gavetta. E Cortesie per gli ospiti ti insegna a stare in televisione; il fatto che sia registrato mi ha reso più tranquillo. Il confezionamento lo rende perfetto”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG