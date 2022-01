Federica Pellegrini, la stocca a Magnini: “Non vale la pena parlarne”

Federica Pellegrini ha risposto lapidaria a un’intervista a Oggi in cui le è stato chiesto se le scocciasse che Filippo Magnini fosse il cugino del suo attuale fidanzato, Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: la stoccata a Magnini

I rapporti tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini non si sono conclusi nel migliore dei modi e oggi i due sono entrambi andati avanti con le proprie vite (lei insieme a Matteo Giunta, lui al fianco di Giorgia Palmas, con cui ha avuto sua figlia Mia). Si dà il caso però che il fidanzato della Divina altro non sia che il cugino del suo famoso ex e infatti, quando le è stato chiesto se questo dettaglio la infastidisse, Federica Pellegrini ha risposto: “Zero. Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”.

Filippo Magnini: la rottura

In passato la Pellegrini ha rivelato di essere rimasta male perché Magnini avrebbe totalmente smesso di farsi vivo con lei. Il campione non avrebbe inviato la campionessa neanche alle sue nozze con Giorgia Palmas e, a quanto pare, i rapporti tra i due si sono bruscamente interrotti. “Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”, aveva dichiarato a Chi la campionessa.