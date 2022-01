Goffredo Cerza ha festeggiato il suo 26esimo compleanno e per l’occasione la fidanzata Aurora Ramazzotti gli ha dedicato un tenero messaggio via social.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la dedica

Goffredo Cerza ha spento 26 candeline e per l’occasione la fidanzata Aurora gli ha dedicato un tenero messaggio. “Crescere insieme, tanti auguri amore mio”, ha scritto Aurora nelle sue stories, postando una romantica foto in cui è ritratta insieme al fidanzato. Lei e Goffredo fanno coppia fissa ormai da diversi anni e i due sembrano essere tutt’ora più felici e innamorati che mai. Goffredo è riuscito a farsi accettare come un “membro di famiglia” anche da Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che a quanto pare vanno molto d’accordo con lui.

Aurora Ramazzotti: la separazione di Michelle Hunziker

Per il momento Aurora Ramazzotti non ha rotto il silenzio in merito alla separazione di sua madre, Michelle Hunziker, dal secondo marito Tomaso Trussardi. I due hanno annunciato pubblicamente l’addio nelle ultime ore e dopo ben 10 anni insieme. Aurora è sempre stata molto legata a Tomaso, che più volte aveva preso le sue difese via social. Né l’imprenditore né Michelle Hunziker hanno svelato i motivi che li avrebbero spinti all’addio ma, secondo indiscrezioni, potrebbe essere avvenuto un riavvicinamento tra la showgirl e un suo famoso ex.