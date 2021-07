Filippo Magnini: su Instagram la dedica per i 10 mesi della figlia Mia (foto)

Filippo Magnini, nelle scorse ore, ha postato, sul proprio account Instagram, una dedica molto dolce per la figlia Mia, che ha festeggiato i primi dieci mesi di vita. Ecco il dolce pensiero social del nuotatore sui social:

Anche la mamma della piccolina, Giorgia Palmas, (che ha superato i 17mila like) ha commentato il post con ‘Meraviglia’. La paternità ha profondamente cambiato l’ordine delle priorità di Filippo che ha occhi, solo e sempre più, per le sue donne.

Nel frattempo, il campione di nuoto ha aderito, come tanti suoi colleghi, alla campagna vaccinale per sconfiggere la pandemia di Covid-19. Ha completato il ciclo di vaccinazione con la somministrazione della seconda dose. Lo scatto ha l’intento di sensibilizzare i tifosi italiani a vaccinarsi:

Il dovere chiama, un gesto importante completare la vaccinazione per me ma soprattuto per la mia famiglia, per le persone che ho vicino e per la comunità! Grazie @grupposandonato @regionelombardia.official 💪🏼💪🏼

Seconda dose ✅