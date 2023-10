Federica Pellegrini è entrata nel terzo trimestre di gravidanza e sui social ha condiviso il suo primo tenero scatto con il pancione.

Entro la fine del 2023 Federica Pellegrini dovrebbe dare alla luce la sua prima figlia (la cui nascita è attesa tra le feste di Natale e Capodanno) e, nelle ultime ore, lei stessa si è mostrata per la prima volta via social con il pancione in bella vista difronte a uno specchio.

“Count down dell’ultimo trimestre. Di già”, ha scritto emozionata l’ex nuotatrice, che ha già svelato di aver scelto di partorire in acqua.

Federica Pellegrini: la prima foto col pancione

Federica Pellegrini è al settimo cielo per l’arrivo di quella che sarà la sua prima figlia e, attraverso i social, ha mostrato ai fan il pancione e ha fatto il pieno di like. Di recente l’ex nuotatrice è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato proprio dell’atteso arrivo della sua bambina e ha svelato:

“Le feste le passeremo a casa, in attesa, la nonna è contenta, spera che nasca il suo stesso giorno. Io sto bene. Una gravidanza bellissima, mai stata problematica. Sono riuscita a mantenere i miei ritmi fino a questo momento ed è stato bello. Sono stata fortunata sotto questo punto di vista. Era il nostro sogno. Non dico evoluzione del nostro amore perché sembra troppo tecnico. Ma volevamo allargare la nostra famiglia, non solo di esserini pelosi, perché abbiamo quattro cani. Adesso ne arriverà uno non peloso”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della sua prima figlia (il cui nome al momento resta top secret).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG