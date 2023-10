La tata della piccola Ginevra, figlia di Giorgia Meloni, si sarebbe licenziata e per questo la premier sarebbe alla ricerca di una sostituta.

Giorgia Meloni e il suo compagno, Andrea Giambruno, sarebbero alla ricerca di una nuova tata per la figlia Ginevra visto che quella storica si sarebbe licenziata all’improvviso.

Il settimanale Oggi ha fatto sapere che la premier starebbe effettuando colloqui rigorosi per trovare una sostituta e che la precedente tata di Ginevra si sarebbe licenziata “per far ritorno nella sua terra, creando quindi una serie di ricadute sull’organizzazione della vita quotidiana della premier”.

Giorgia Meloni: la tata della figlia si è licenziata

Giorgia Meloni sarebbe alle prese con i colloqui per trovare una nuova tata per sua figlia Ginevra (che ha compiuto da poco 7 anni) e le selezioni sarebbero a dir poco rigorose visto che si tratterebbe di una figura importante, che trascorrerà molto tempo con la bambina.

Al momento sulla questione vige il massimo riserbo, ma Giorgia Meloni ha fatto sapere che non sia semplice per lei gestire la sua vita in politica e quella di madre. “Ho il diritto di fare la madre come ritengo e di fare tutto quello che posso per la Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”, aveva dichiarato a Chi, e ancora: “Faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non possiamo permetterci il lusso di sprecarlo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG