Tommaso Zorzi si trova a Roma e, nelle scorse ore, si è sfogato con i fan dei social perché non sarebbe riuscito a prendere un taxi. L’ex vincitore del GF Vip sarebbe stato costretto a optare per un Uber e avrebbe speso ben 40 euro per percorrere circa 2km di strada.

“Una domanda agli amici romani, ma come si fa a chiamare un taxi qua? (…) sono 35 minuti che sto provando a chiamare una macchina (…) Quanto tempo prima devo chiamare un taxi per non arrivare sette ore in ritardo? Soprattutto un turista che non sa lo scempio dei taxi italiani”, ha affermato nelle sue stories, e ancora (dopo aver preso un Uber che lo ha condotto da Piazza del Popolo al quartiere Monti): “40 euro, per poco più di due chilometri, 12 minuti di strada”.

Al momento non è dato sapere perché l’influencer si sia recato a Roma e da tempo Zorzi preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Secondo indiscrezioni l’ex vincitore del GF Vip avrebbe in atto una liaison con Andrea Incontri, ma sulla questione non è dato sapere di più.

