Elisabetta Gregoraci ha risposto ad alcune domande dei fan in merito al suo passato e alla sua vita privata.

Elisabetta Gregoraci sembra aver finalmente ritrovato la serenità ora che al suo fianco è presente il fidanzato Giulio Fratini e, nelle ultime ore, ha risposto ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto se per caso fosse pentita di alcune delle sue scelte passate, come quella di legarsi per tanti anni a Flavio Briatore (l’ex marito e padre di suo figlio Nathan Falco).

“Nella vita rifaresti tutto da capo?”, ha chiesto un fan, a cui la showgirl ha risposto nelle sue stories: “Si, perché anche gli sbagli fanno da insegnamento”.

Elisabetta Gregoraci: le risposte ai fan

Oggi Elisabetta Gregoraci è felice di essersi affermata nel mondo dello spettacolo e sembra aver finalmente trovato la serenità accanto all’imprenditore Giulio Fratini, con cui sta vivendo la sua liaison nel massimo riserbo. La showgirl continua a mantenere un ottimo rapporto anche con il suo ex, Flavio Briatore, con cui ha sempre coperato per il bene del figlio da loro avuto insieme, Nathan Falco. Sul figlio 13 enne avuto con Briatore, la showgirl ha detto:

“È la mia vita. Lui dice che mi sopporta, ma sono io che sopporto lui. Non è stato facile all’inizio. Quando era più piccolo lo portavo sempre con me sui set. Ora che è più grande, anche quando sono fuori per lavoro siamo sempre connessi”. Oggi in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua storia con Giulio Fratini e si chiedono se la showgirl svelerà ulteriori dettagli in merito alla questione.

