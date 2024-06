Iniziato il toto nomi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ci sarebbe forte la candidatura di… Federica Pellegrini.

Manca ancora diverso tempo alla prossima edizione di Ballando con le Stelle ma il toto nomi per i concorrenti del programma di Rai 1 con Milly Carlucci è già iniziato. La presentatrice, infatti, vorrà senza dubbio stupire con un cast di altissimo livello e, anche per questa ragione, pare esserci un nome decisamente importante tra quelli candidati a prendere parte allo show, quello di Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle?

Sebbene si tratti solo di rumors, il nome della Pellegrini è venuto a galla in queste ore. A riportarlo alcuni media italiani citando Dagospia. La Carlucci starebbe corteggiando la campionessa del nuoto e starebbe facendo di tutto per averla nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Come qualcuno ricorderà, infatti, già in passato la nuotatrice ha preso parte al programma nelle vesti di ballerina per una notte, e anche questo precedente potrebbe far pensare ad una buona riuscita del “corteggiamento”.

I rumors su Chiara Ferragni

Oltre al nome della Pellegrini, per Ballando è stato fatto anche quello di Chiara Ferragni. Della candidatura dell’influencer aveva parlato anche la stessa padrona di casa dello show. La Carlucci, infatti, al Corriere della Sera, non aveva chiuso le porte a questa ipotesi: “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”, erano state le parole della conduttrice.

Sulla giuria, invece, tutti confermati: “Assolutamente sì, la giuria è il punto di forza di ‘Ballando’, insieme al cast artistico”, ha detto la Carlucci dando per certa la presenza di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Staremo a vedere, adesso, se ci saranno novità anche per quanto concerne i concorrenti della prossima stagione.

