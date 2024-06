Un lutto tremendo per Filippo Bisciglia che sui social ha dato il suo addio pubblico alla nonna centenaria, la signora Vilma.

Si sta parlando molto di Filippo Bisciglia in questi giorni per via dell’inizio di Temptation Island. Purtroppo, però, adesso, il noto conduttore di Canale 5 è tornato al centro dell’attenzione per una notizia decisamente di carattere diverso. Infatti, l’uomo è stato colpito da un drammatico lutto: sua nonna Vilma è morta.

Filippo Bisciglia: morta la nonna

Attraverso alcune stories su Instagram, Bisciglia ha condiviso il suo dolore per la perdita della nonna Vilma. La signora era una centenaria ed evidentemente se ne è andata in queste ore. “Ciao amore mio, fai buon viaggio”, ha scritto il conduttore di Temptation Island. “Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati”, ha proseguito. E ancora: “Mi mancherai tantissimo. Noi… che siamo cresciuti con i nonni... sappiamo”, ha concluso con tanto di emoticon di un cuore il buon Filippo e accompagnando poi il suo dolore con altri scatti che riguardano appunto momenti vissuti con la compianta parente.

La festa per i 100 anni della nonna

Solamente pochi mesi fa, proprio Bisciglia aveva condiviso sui social la festa per i 100 anni della signora Vilma a cui era molto legato. Il conduttore aveva mostrato con orgoglio alcuni momenti della festa dedicata a sua nonna. “+100 Nonna Vilma, le ho fatto gli auguri da parte vostra (i follower di ISTRAMBRAM di suo nipote)”, aveva scritto Filippo.

Per il conduttore di Temptation Island, quindi, un terribile lutto che si farà sentire nella sua vita. Un pezzo molto importante delle sue giornate è andato via e lascerà indubbiamente un grande vuoto nella sua quotidianità. Probabilmente la signora Vilma è morta per questioni anagrafiche ma su questo non sono stati dati dettagli, anche in modo comprensibile.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG