Cosa succede tra la mamma di Fedez e Francesco Facchinetti? Chi lo sa. Ma un messaggio di Anna Maria Berrinzaghi sta facendo discutere…

Una citazione, per la quale ancora non è stato chiaro il senso e il significato, sta facendo molto parlare. A farla, la madre di Fedez, Anna Maria Berrinzaghi, che ha chiamato in causa Francesco Facchinetti tramite una storia su Instagram enigmatica. Cosa è successo tra la mamma del rapper e il noto DJ? Sul web ci sono già delle teorie.

Fedez, il messaggio della madre a Facchinetti

Andiamo con ordine. Come detto, nelle stories Instagram della madre di Fedez è apparso un messaggio con tanto di citazione a Facchinetti. La signora Berrinzaghi ha scritto: “Fatti i caz** tuoi che campi cento anni, cit. Facchinetti”. Il riferimento sembra essere ovviamente a DJ Francesco ma, va detto, non sappiamo se le parole siano state dette “contro” di lui o con altro tono. Sul web ci sono già state diverse teorie che vorrebbero la madre del rapper aver replicato a qualche battuta di troppo del volto tv.

La teoria

Come riportato da Today, infatti, tutto potrebbe essere partito da una battuta di Facchinetti. “Nella serata di ieri (Selvaggia ndr) Lucarelli ha condiviso un video in cui era immortalato un pranzo tra il suo manager Niccolò Vecchiotti e Francesco Facchinetti, socio a sua volta di Vecchiotti”, si legge sul media. “Ebbene, nel video Facchinetti si alza da tavola e fa una battuta in merito al libro di Selvaggia ‘Il vaso di Pandoro’, dedicato ai Ferragnez e al loro discusso rapporto con la beneficenza. ‘Selvaggia’ esclama Facchinetti ‘ora farai un libro anche su di noi?’, dice Francesco”.

Secondo Today sarebbe questo l’episodio che potrebbe aver portato la mamma di Fedez a scrivere quella storia su Instagram con citazione di Facchinetti. Vedremo se sarà davvero così e se ci saranno chiarimenti da parte dei diretti interessati. Per ora si resta solo nella sfera delle teorie anche perché non si conoscono neppure i reali rapporti tra il DJ e il rapper.

