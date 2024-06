Primo incontro ufficiale tra la piccola Vittoria, figlia di Fedez, è il nuovo cane del rapper, Silvio. Ecco il video dolcissimo…

Ha destato molto clamore il nuovo arrivato in casa Fedez. Il rapper, infatti, ha acquistato un nuovo cane e lo ha chiamato Silvio. Si tratta di un bellissimo amico a quattro zampe che, in un primo momento, era sembrato addirittura poter essere Paloma, la cagnolina ormai ex di casa Ferragnez. Ad ogni modo in queste ore è andato in scena il primo incontro tra l’animale e la figlia del rapper, Vittoria. Sui social le immagini sono state super dolci.

Fedez, l’incontro tra Vittoria e il cane Silvio

In tanti si stavano chiedendo quale sarebbe stata la reazione dei figli di Fedez e di Chiara Ferragni alla notizia di un nuovo cagnolino in famiglia dopo Paloma. Adesso è arrivata la risposta. Sui social, infatti, il rapper ha fatto vedere come sia andato il primo incontro tra Vittoria e Silvio. Le immagini sono state subito virali vista la dolcezza e la tenerezza della reazione della piccola Vitto.

“Silvio non si fa”, si sente dire nel filmato dalla bambina. E ancora: “E’ un po’ monello”, ha detto. Curioso anche quello che ha scritto Federico: “Mia figlia che dice ‘Silvio non si fa mi fa’ spaccare”. Insomma, l’incontro è andato bene e Vittoria è rimasta colpita dal bau bau del papà. Siamo sicuri che molto presto se ne vedranno delle belle.

La polemica dopo l’arrivo di Silvio

L’arrivo del nuovo cane a casa di Fedez oltre a generare svariate reazioni positive e dolci ha portato qualcuno anche a criticare la scelta del rapper. Non solo per il fatto che sia sembrata una ripicca alla Ferragni e anche alla cagnolina Paloma, ma per il fatto che qualcuno ha letto in questa mossa del rapper solo un qualcosa di “commerciale” scrivendo come accusa che “i cani non sono oggetti”. In questo senso Federico aveva già risposto con un luogo comune (come la frase di critica ricevuta) per cercare di smorzare ogni polemica.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG