Come stanno le cose tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini? Ecco la risposta ai rumors che parlano addirittura di divorzio.

Il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è al capolinea? Secondo gli ultimi rumors ipotizzati da qualcuno sì. Tutta colpa di alcune dichiarazioni partite dal noto opinionista televisivo che, però, adesso ha voluto fare chiarezza sul rapporto con la sua dolce metà che, a quanto pare, non sembra essere a rischio.

Alessandro Cecchi Paone e le voci di divorzio

Come detto, le voci di crisi tra Paone e Antolini erano partite da alcune dichiarazioni del noto volto tv. L’uomo aveva, infatti, detto: “Dormiamo insieme ma girati dall’altra parte, di spalle. Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia. Per questo facciamo meno sesso”. A seguito di tali parole, diversi esperti del settore avevano ipotizzato addirittura il divorzio tra i due che, lo ricordiamo, si sono sposati solamente lo scorso dicembre.

La replica

A mettere fine ai rumors di crisi, però, ci ha pensato lo stesso Paone. Infatti, sentito da Dagospia, l’uomo avrebbe definito tutte queste voci come “fregnacce”. Non solo. Avrebbe anche aggiunto: “Sono contento di smentire quello che si dice, pure invenzioni, per fortuna stiamo bene insieme e di divorzio neanche l’ombra”. Insomma, la coppia è ancora molto solida e non sta attraversando alcun momento complicato.

Dopo le nozze nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli, quindi, Alessandro e Simone continuano ad essere molto uniti e fedeli a quelle promesse che si sono reciprocamenti fatti a dicembre. In quell’occasione, anche il sindaco del capoluogo campano era rimasto molto contento di aver visto i due scegliere Napoli per il loro “sì”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG