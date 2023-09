L’ex paparazzo Fabrizio Corona ospite di Belve. Le prime anticipazioni sull’intervista concessa a Francesca Fagnani.

Intervista a Belve per Fabrizio Corona, tornato libero dopo 10 anni di guai con la giustizia. Nella giornata di martedì 26 settembre, l’ex re dei paparazzi andrà in onda con Francesca Fagnani su Rai2 ma sono già arrivate le prime anticipazioni. Molto intensa la parte che riguarda il figlio Carlos, avuto da Nina Moric, che sarebbe affetto da una malattia genetica.

Fabrizio Corona a Belve: le parole sul figlio Carlos

Nel corso dell’intervista, Corona ha avuto modo di spiegare la situazione non felice di suo figlio Carlos. Incalzato dalla Fagnani con un “non è stato benissimo nell’ultimo periodo”, l’ex paparazzo ha detto: “Sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere. Se ne ho responsabilità? No, perché è un malessere genetico. Lui non potrà gestire la sua vita da solo”.

E sulla madre, Nina Moric: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

La Fagnani ha chiesto, a quel punto, in che modo lui è stato presente per il figlio: “Ci sono in questo momento come una presenza che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo; ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”.

