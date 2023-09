Doveva essere presente a #StaseraCeCattelan ma Belen ha dato forfait. Il presentatore ha fatto chiarezza su quanto accaduto.

Il giallo Belen Rodriguez a #StaseraCeCattelan si arricchisce di nuovi dettagli. A svelarli proprio Alessandro Cattelan che nel corso del pomeriggio di Rai1 con Caterina Balivo a ‘La volta buona’ ha ammesso che la showgirl argentina sarebbe dovuta essere sua ospite nel programma salvo poi tirarsi indietro non facendosi trovare.

Cattelan, la verità su Belen Rodriguez

Si era parlato parecchio della presenza come ospite di Belen nel programma di Cattelan. Eppure, qualcosa non è andato come previsto e come, a detta del conduttore, concordato.

L’uomo ha raccontato a ‘La volta buona’ con Caterina Balivo qualche retroscena legato alla mancata partecipazione della showgirl alla sua trasmissione lanciando qualche frecciata bella e buona.

“Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’”, ha detto il conduttore imitando anche l’accento argentino della donna. “E poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku”, ha ironizzato facendo riferimento al caso di calciomercato con protagonista l’attaccante belga ex Inter.

Successivamente, rimodellando i toni, Cattelan ha aggiunto su Belen: “Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi”.

Da capire quindi se si sia trattato di un forfait per motivi di salute oppure per altre ragioni. Ad ogni modo siamo sicuri che il presentatore e magari, a questo punto, anche l’argentina diranno qualcosa in più prossimamente.

Di seguito anche un post che ha ripreso le parole del conduttore di oggi sulla Rai a proposito della mancata presenza di Belen nel suo programma:

